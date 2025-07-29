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В Петербурге задержали самого молодого депутата Заксобрания Ленобласти

Задержан 29-летний депутат Заксобрания Ленобласти Иван Апостолевский
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78.ru

Самого молодого депутата Законодательного собрания Ленинградской области, 29-летнего Ивана Апостолевского (фракция КПРФ), задержали сотрудники центра «Э» МВД на Московском вокзале Петербурга. Об этом сообщает 78.ru

Депутату вменяют нарушение статьи о пропаганде символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стал обнаруженный в его соцсетях старый пост с изображением Алексея Навального, внесенного в реестр террористов и экстремистов. За это нарушение грозит до 15 суток ареста. Апостолевский избран по Сосновоборскому округу в 2021 году.

26 июля сообщалось, что суд наложил обеспечительный арест на имущество сына бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного по делу о взятке. Петроченко обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — не менее 21,5 млн рублей — от предпринимателя Лучкина.

Ранее задержали женщину, пытавшуюся пронести в аэропорт черепах в бюстгальтере.

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