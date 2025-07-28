На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Попытавшуюся пронести в аэропорт черепах в бюстгальтере женщину задержали

В США задержали женщину, пытавшуюся пронести в аэропорт черепах в бюстгальтере
true
true
true
close
TSA/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США задержали женщину, попытавшуюся пронести в аэропорт черепах, спрятанных в бюстгальтере, пишет NDTV.

Управление транспортной безопасности США сообщило о необычном инциденте в международном аэропорту Майами: женщина была задержана за попытку пронести через контрольно-пропускной пункт двух живых черепах, спрятанных в своем бюстгальтере. К сожалению, одна из рептилий не выжила, а вторая была передана Департаменту рыболовства и дикой природы Флориды для дальнейшего ухода и оценки состояния.

Чиновники напомнили, что путешественники могут перевозить домашних животных, включая черепах, через пункты досмотра, но при этом животных необходимо извлекать из переносок и держать отдельно.

«Обратите внимание: мы сказали «перевозить», а не «прятать под одеждой»», — уточнили в ведомстве, призвав пассажиров заранее уточнять правила перевозки животных у авиакомпаний.

Сама же женщина мотивы своего поступка объяснить не смогла.

Ранее в Китае семью сняли с рейса из-за следов укусов на теле ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами