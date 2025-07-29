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Бывший эксперт ООН призвал отключить Украину от Starlink

Бывший эксперт ООН де Зайас призвал США отключить Украину от системы Starlink
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Global Look Press

Ультиматум президента США Дональда Трампа не поможет урегулированию конфликта на Украине, вместо этого нужно отключить Киев от спутниковой системы Starlink. Об этом заявил бывший эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас на своей странице в соцсети X.

По его мнению, отключение Украины от Starlink положит конец российско-украинскому конфликту. Де Зайас считает, что также следует перестать вооружать Киев.

«Позиция США и Евросоюза не выдерживает никакой критики», — добавил он.

Эксперт считает, что любой ультиматум контрпродуктивен и приводит только к эскалации.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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