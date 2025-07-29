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В США заявили о панике Зеленского на фоне протестов

Politico: ситуация с НАБУ и САП говорит о панике в команде Зеленского
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Начавшийся на Украине кризис на фоне ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и желания властей страны отменить решение говорит о панике в команде украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет американская газета Politico.

«Некоторые лидеры гражданского общества считают, что нападение на агентства является признаком того, что Зеленский и его клановая группа помощников начинают паниковать», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне, пишет газета, шансы Зеленского на победу в следующих президентских выборах на Украине «кажутся незначительными». При этом Politico не пишет, когда могут состояться выборы.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

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