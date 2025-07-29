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В России узнали, что США и Британия нашли замену Зеленскому

СВР: США и Британия обсудили с Ермаком, Будановым и Залужным замену Зеленского
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Ints Kalnins/Reuters

Представители США и Великобритании с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки министерства обороны республики Кирилла Буданова и украинского посла в Лондоне Валерия Залужного обсудили возможность замены президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что встреча была тайная и прошла «в одном из курортных альпийских местечек» в недалеком прошлом.

«Обсуждались перспективы замены В. Зеленского на посту главы киевского режима», — говорится в сообщении.

В СВР добавили, что США и Британия рассматривают кандидатуру Залужного в качестве нового президента Украины.

26 июля японское издание Shūkan Gendai сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку Зеленского к началу сентября. По мнению издания, такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента Российской Федерации Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее в Германии рассказали об изменившемся отношении западных стран к Зеленскому.

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