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В Германии рассказали об изменившемся отношении западных стран к Зеленскому

BZ: Зеленский потерял поддержку даже ярых западных сторонников Украины
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Suzanne Plunkett/Reuters

Принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Очарование Зеленского исчезло даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению», — отмечается в публикации.

Berliner Zeitung пишет, что в свете последних событий складывается ощущение, что Зеленский потерял контроль над Украиной и теперь озабочен только сохранением своей власти.

До этого японское издание Shūkan Gendai выразило мнение, что президент США Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку главу Украины Владимира Зеленского к началу сентября. Издание уверяет, что такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.

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