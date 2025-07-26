Принятие закона о сокращении полномочий украинских антикоррупционных ведомств подорвало доверие Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявила немецкая газета Berliner Zeitung.

«Очарование Зеленского исчезло даже у самых стойких сторонников Украины. Его решения подвергаются всеобщему сомнению», — отмечается в публикации.

Berliner Zeitung пишет, что в свете последних событий складывается ощущение, что Зеленский потерял контроль над Украиной и теперь озабочен только сохранением своей власти.

До этого японское издание Shūkan Gendai выразило мнение, что президент США Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку главу Украины Владимира Зеленского к началу сентября. Издание уверяет, что такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.