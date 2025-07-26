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В Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины

Shūkan Gendai: Трамп может сместить Зеленского с поста к началу сентября
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп, возможно, отправит в отставку главу Украины Владимира Зеленского к началу сентября. Об этом пишет японское издание Shūkan Gendai.

«Самый оптимистичный сценарий предполагает отстранение Зеленского и стоящего за ним Ермака к началу сентября», — отмечается в публикации.

По мнению издания, такой сценарий возможен, поскольку в сентябре высока вероятность встречи президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа в рамках мероприятий по празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Если это произойдет, подчеркивает Shūkan Gendai, «конфликт России и Украины может принять неожиданный оборот».

До этого издание The Spectator выразило мнение, что прошедшие на Украине акции в поддержку Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) могут нанести непоправимый ущерб имиджу президента Владимира Зеленского как внутри страны, так и на Западе.

Ранее Зеленский назвал украинских военнослужащих оружием.

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