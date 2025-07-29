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Сестра Ким Чен Ына сделала заявление об отношениях КНДР с США

Ким Ё Чжон: США должны признать новые реалии для переговоров с КНДР
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Korean Central News Agency/AP

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Ким Ё Чжон призвала США признать новые реалии, иначе переговоры между двумя странами останутся лишь «надеждой» Вашингтона. Ее слова приводит северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Стоит напомнить, что текущий 2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — сказала сестра Ким Чен Ына.

По ее словам, будут отвергнуты любые попытки отрицать ядерный статус КНДР, которая открыта к «вариантам» для его защиты.

В марте президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы восстановить диалог с КНДР.

В ноябре 2024 года глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что переговоры его страны и США на различных уровнях лишь показали, что Вашингтон неизменно придерживается враждебной политики по отношению к Северной Корее.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что отношения между КНДР и Южной Кореей прошли точку невозврата.

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