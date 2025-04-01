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Трамп не исключил контакты с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что планирует вскоре пойти на контакт с Ким Чен Ыном
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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил, что его страна поддерживает коммуникацию с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), и не исключил возможности будущих переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном. Его слова передает ТАСС.

«У нас [с Ким Чен Ыном] отличные отношения. И да, коммуникация ведется», — сказал Трамп.

13 марта Дональд Трамп заявил, что хотел бы восстановить диалог с КНДР. Он добавил, что они с корейским лидером уже встречались в Сингапуре и Вьетнаме. У них сложились хорошие личные отношения. В феврале американский лидер подчеркнул, что США намерены поддерживать отношения с Северной Кореей и ее лидером.

В конце января министерство иностранных дел Южной Кореи осудило слова Трампа о том, что КНДР является ядерной державой. По данным The Hill, это вызвало беспокойство по поводу дальнейших отношений между Сеулом и Вашингтоном. В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея не должна быть признана государством, которое обладает ядерным оружием.

Ранее Трамп заявил о наличии способов его выдвижения на третий срок.

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