Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ким Чен Ын высказался о переговорах США и КНДР

Ким Чен Ын: переговоры с США показали их враждебность к Северной Корее

close
Korean Central News Agency/AP

Переговоры США и КНДР на различных уровнях лишь показали, что Вашингтон неизменно придерживается враждебной политики по отношению к Северной Корее. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В переговорах с США мы зашли так далеко, как только было можно, но результаты оставили уверенность не в стремлении сверхдержавы к мирному сосуществованию, а в неизменной враждебной, агрессивной политике и последовательной силовой позиции», — сказал он, выступая на открытии выставки вооружений в Пхеньяне.

Политик также отметил, что «чрезвычайная ситуация», которая сейчас наблюдается в регионе Корейского полуострова, «отнюдь не является результатом недопонимания другой стороны».

В ноябре Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности Вооруженных сил КНДР из-за напряженности на Корейском полуострове. Он выразил обеспокоенность по поводу возможных действий США и Южной Кореи и подчеркнул важность подготовки батальонных соединений. Лидер КНДР также отметил, что Запад использует Украину как «ударный отряд» против России, что только усиливает глобальную нестабильность.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами