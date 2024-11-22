Ким Чен Ын высказался о переговорах США и КНДР

Переговоры США и КНДР на различных уровнях лишь показали, что Вашингтон неизменно придерживается враждебной политики по отношению к Северной Корее. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В переговорах с США мы зашли так далеко, как только было можно, но результаты оставили уверенность не в стремлении сверхдержавы к мирному сосуществованию, а в неизменной враждебной, агрессивной политике и последовательной силовой позиции», — сказал он, выступая на открытии выставки вооружений в Пхеньяне.

Политик также отметил, что «чрезвычайная ситуация», которая сейчас наблюдается в регионе Корейского полуострова, «отнюдь не является результатом недопонимания другой стороны».

В ноябре Ким Чен Ын заявил о необходимости полной готовности Вооруженных сил КНДР из-за напряженности на Корейском полуострове. Он выразил обеспокоенность по поводу возможных действий США и Южной Кореи и подчеркнул важность подготовки батальонных соединений. Лидер КНДР также отметил, что Запад использует Украину как «ударный отряд» против России, что только усиливает глобальную нестабильность.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.