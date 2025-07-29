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Путин провел совещание с главой Сбербанка

Путин в Кремле провел совещание с главой Сбербанка Грефом
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

На встрече были обсуждены итоги работы банка за прошлый год и его текущая деятельность, включая вопросы, связанные с ипотечным кредитованием.

«Важно, чтобы банки, предлагая ипотеку, не усугубляли ситуацию и не вводили дополнительных малоизвестных для граждан элементов, которые могут привести к дополнительным расходам», — отметил Владимир Путин.

Греф также ознакомил президента с технологическими новшествами компании, среди которых сервис «Оплата улыбкой» и модель искусственного интеллекта GigaChat.

Также глава Сбербанка назвал ипотечное кредитование в России «проблемным» и бездоходным из-за жесткого регулирования.

По состоянию на июль средняя ставка по потребительским займам в 20 крупнейших российских банках составляет 31,68% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам достигала 33,96%, а по залоговым — 28,03%. Средние ставки по ипотеке в России на новостройки 24,48%, а на вторичное жилье — до 24,6%.

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