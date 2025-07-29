Власти России облегчили жизнь молдаванам в РФ

Российские власти облегчили жизнь мигрантам из Молдавии, пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По данным издания, речь идет о подписанном в конце минувшей недели президентом РФ Владимиром Путиным указе. Теперь граждане Молдавии смогут оформить легальный статус до 1 января 2026 года, если еще не успели этого сделать.

Также с 1 октября 2025 года до 1 января 2026 года граждане Молдавии смогут беспрепятственно работать в России без патента и без учета цели визита, лишь пройдя идентификацию по отпечаткам пальцев и медицинское освидетельствование. В случае оформления патента для работы гражданин Молдавии не должен будет выезжать из страны до 1 октября 2026 года.

«Решения о депортации и реадмиссии в отношении граждан Молдавии будут отменены в соответствии с указом, если они были приняты до вступления документа в силу», — говорится публикации.

До этого глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский от лица жителей республики поблагодарил Россию за миротворческую операцию, а также выступил за ее продолжение.

Ранее дипломат назвал анекдотом слова об отправке в Приднестровье 10 тысяч солдат из РФ.