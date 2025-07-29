В Приднестровье поблагодарили российских миротворцев за службу

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский от лица жителей республики поблагодарил Россию за миротворческую операцию, а также выступил за ее продолжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы ПМР.

По его словам, в современных реалиях чрезвычайно важно, чтобы действующая миротворческая операция продолжалась, а «ее формат не подвергался пересмотру». Красносельский также напомнил, что 33 года назад после ввода российских миротворцев было остановлено кровопролитие, которое начало власти Молдавии «в ходе вооруженной агрессии против приднестровского народа».

Глава ПМР подчеркнул, что для Тирасполя до сих пор первостепенными остаются принципы урегулирования существующих противоречий исключительно мирными средствами, а также взаимоуважение и конструктивное сотрудничество с Молдавией.

«Приднестровцы благодарны Российской Федерации за ее вклад в укрепление безопасности и стабильности», — отметил Красносельский.

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров ранее сообщил, что Россия свела к минимуму свое военное присутствие в непризнанной Приднестровье. Так дипломат прокомментировал заявления молдавских властей об угрозах со стороны приднестровской территории. Озеров уточнил, что последние годы РФ вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра, сегодня оно сведено к минимуму, почти все тяжелые вооружения оттуда вывезены.

Ранее дипломат назвал анекдотом слова об отправке в Приднестровье 10 тысяч солдат из РФ.