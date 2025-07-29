В Кремле высказались по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ

Контакты между Россией и США на тему продления срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Таких контактов не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, данному процессу мешает состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона после президентства Джо Байдена.
До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.
В декабре прошлого года исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что достижение нового официального соглашения между США и Россией взамен ДСНВ до его истечения в феврале 2026 года маловероятно.
Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.