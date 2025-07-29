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В Кремле высказались по поводу скорого истечения срока действия ДСНВ

Песков: контакты между РФ и США на тему продления ДСНВ не ведутся
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Контакты между Россией и США на тему продления срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких контактов не ведется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, данному процессу мешает состояние двусторонних отношений Москвы и Вашингтона после президентства Джо Байдена.

До этого президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

В декабре прошлого года исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл заявил, что достижение нового официального соглашения между США и Россией взамен ДСНВ до его истечения в феврале 2026 года маловероятно.

Ранее эксперт оценил шансы на заключение нового договора с США.

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