Достижение нового соглашения между США и РФ взамен ДСНВ до 2026 года маловероятно

Кимбалл: США и РФ вряд ли заключат соглашение взамен ДСНВ до его истечения

Достижение нового официального соглашения между США и Россией взамен Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения в феврале 2026 года маловероятно. Такое мнение высказал исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в разговоре с РИА Новости.

На данный момент наиболее практично и вероятно, что прогресс в контроле над ядерным оружием будет наблюдаться через дальнейшие двусторонние переговоры между Вашингтоном и Москвой.

«Переговоры о новом, официальном рамочном соглашении между двумя странами будут сложными и затратными по времени, и очень маловероятно, что они будут завершены до 5 февраля 2026 года, когда истекает срок действия СНВ-III», — сказал Кимбалл, отметив, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут договориться о не увеличении количества размещенных стратегических ядерных боеголовок.

Представитель ассоциации подчеркнул, что такую сделку можно было бы отслеживать с помощью национальных технических средств разведки каждой из сторон, что, в свою очередь, позволило бы выиграть время для начала официальных переговоров по новому соглашению.

Кроме того, это позволило бы оказать влияние на другие страны, включая Великобританию, Китай и Францию, чтобы они прекратили наращивать свои ядерные арсеналы, добавил он.

В сентябре заместитель главы МИД России Сергей Рябко заявлял, что Москва не готова возобновить переговоры на тему Договора о стратегических наступательных вооружениях из-за враждебного курса США.

Ранее в США заявили, что не видят заинтересованности Путина в диалоге по ДСНВ.