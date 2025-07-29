На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Украины отменит поездку в Японию из-за протестов в стране

Kyodo: премьер Украины Свириденко может не поехать в Японию из-за протестов
true
true
true
close
svyrydenko.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может отменить свою поездку в Японию в начале августа для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке на фоне продолжающихся протестов против ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что вместо Свириденко в Японию могут поехать вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, а также министр экономики Алексей Соболев.

До этого Европейская комиссия направила украинским властям предупреждение о риске полной заморозки финансовой помощи в случае продолжения давления на антикоррупционные органы страны. Претензии Брюсселя касаются закона Владимира Зеленского, который фактически подчинял эти структуры генеральному прокурору. Под давлением западных партнеров и общественных протестов Зеленский уже представил новый законопроект, направленный на восстановление независимости надзорных ведомств.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами