Премьер Украины отменит поездку в Японию из-за протестов в стране

Kyodo: премьер Украины Свириденко может не поехать в Японию из-за протестов

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может отменить свою поездку в Японию в начале августа для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке на фоне продолжающихся протестов против ограничения полномочий антикоррупционных органов в стране. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что вместо Свириденко в Японию могут поехать вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка, а также министр экономики Алексей Соболев.

До этого Европейская комиссия направила украинским властям предупреждение о риске полной заморозки финансовой помощи в случае продолжения давления на антикоррупционные органы страны. Претензии Брюсселя касаются закона Владимира Зеленского, который фактически подчинял эти структуры генеральному прокурору. Под давлением западных партнеров и общественных протестов Зеленский уже представил новый законопроект, направленный на восстановление независимости надзорных ведомств.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко. На фоне этого Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского «пьедестала демократии».