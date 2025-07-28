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Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Путин заявил Нетаньяху о готовности России помочь по ядерной программе Ирана
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили готовность Москвы помочь в урегулировании иранской ядерной проблемы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы. Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня», — сказано в сообщении.

В ходе беседы также обсуждалась напряженность на Ближнем Востоке. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, с российской стороны была подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов.

Днем 28 июля Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. В ходе беседы российский лидер, в частности, заявил о важности поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.

В июне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия поддерживает хорошие отношения как с Ираном, так и с Израилем, поэтому не допустит, чтобы обе стороны «самоуничтожились». Колесник подчеркнул, что военный конфликт между странами надо прекращать. По его мнению, остановить его под силу только России и Соединенным Штатам.

Ранее в России назвали удар Израиля «пощечиной» Ирану.

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