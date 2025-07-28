В России считают, что Трамп изменил сроки ультиматума из-за дела Эпштейна

Предложение американского президента Дональда Трампа изменить срок ультиматума по Украине связано с обострением внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Внутриполитическая ситуация в США сегодня очень острая и потому Трамп спешит решить некоторые из своих предвыборных обещаний. Подобного рода заявления могут быть связаны с попыткой американского президента отвлечь внимание прессы от раскручивания дела Эпштейна. Ждать Трамп долго не может и поэтому не исключено, что некоторые вещи могут быть решены уже к середине августа», — пояснил Васильев.

Он не исключил, что заявления, которые сейчас делает Трамп могут быть «декларацией о намерениях», некими мыслями вслух и никакого конкретного плана по выполнению предвыборных обещаний у него нет.

«С другой стороны, Трамп может уже к середине августа, пока конгресс находится в отпуске, предпринять ряд активных действий, например, инициировать изгнание Зеленского, чтобы новый украинский лидер согласился на переговоры. Либо же Трамп может подтолкнуть Украину к нанесению ударов по Москве, чтобы надавить уже на Россию. В любом случае, август всегда был месяцем больших потрясений и сюрпризов, так что следует ждать каких-то серьезных событий, если не на Украине, то уж точно в Соединенных Штатах», — заключил американист.

14 июля Трамп заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Спустя две недели, перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, президент США заявил, что намерен сократить отведенный для России срок в 50 дней.

Ранее в Совфеде назвали причину изменения сроков ультиматума Трампа.