Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер подвергла критике позицию США по урегулированию украинского конфликта. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Welt.

«Если бы президент России Владимир Путин хотел мира, он бы уже начал переговоры. Президент США Дональд Трамп фактически преподнес ему Крым и восточные регионы Украины на блюдечке, исключив вступление страны в НАТО», — сказала дипломат.

При этом Майнль-Райзингер отметила, что России становится сложнее вести боевые действия, добавив, что «время работает против нее».

26 июля издание Steigan писало, что попытки Дональда Трампа стать посредником в конфликте России и Украины не дали нужных результатов. Автор статьи отмечает, что изменение риторики американского лидера в отношении Российской Федерации вызвано разочарованием из-за нежелания Москвы вести переговоры с Киевом на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как первоначального требования для диалога.

Ранее в США заявили, что Трамп теряет терпение в вопросе украинского конфликта.