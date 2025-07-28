СМИ: США опасаются принимать главу Тайваня из-за переговоров с Китаем

Bloomberg: Трамп опасается, что прием главы Тайваня может сорвать переговоры с КНР

Администрация президента США Дональда Трампа опасается принимать главу администрации Тайваня Лаю Циндэ, поскольку это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, Лай Циндэ планировал в августе совершить остановку в Нью-Йорке и Далласе в рамках визита в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Однако поездка оказалось под вопросом, так как Тайвань не получил одобрение от своих американских коллег.

В 2024 году Лай Циндэ уже откладывал свою транзитную поездку через Гавайи и Гуам после просьбы администрации американского экс-президента Джо Байдена подождать до окончания выборов в США.

1 декабря 2024 года МИД КНР сообщил, что продажа США оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип «одного Китая» и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны

31 декабря 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее Россия поддержала действия Китая касательно Тайваня.