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Россия поддержала действия Китая касательно Тайваня

Россия назвала Тайвань неотъемлемой частью КНР
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Александр Кряжев/фото-хост агентство РИА Новости

Российская сторона подчеркнула приверженность принципу «одного Китая», заявив, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении сотрудничества в ознаменование 80-летнего юбилея Победы.

«[Россия] подтверждает приверженность принципу «одного Китая», признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва твердо поддерживает действия Пекина по защите собственного суверенитета и территориальной целостности.

23 апреля несколько десятков китайских военных судов приблизились к Тайваню.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем.

Ранее Китай ввел экспортный контроль ряда американских компаний.

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