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Глава Минприроды передал подарок для Ким Чен Ына

Глава Минприроды подарил Ким Чен Ыну композицию из серебра и агата с охотниками
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Виталий Аньков/РИА Новости

Глава Минприроды России Александр Козлов передал подарок для лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет ТАСС.

По словам Козлова, он передал северокорейскому лидеру композицию из серебра и агата, на которой изображены охотники с собакой на лодке. Министр подчеркнул, что это ручная работа «на память и в знак уважения».

«Нам стало известно, что товарищ Ким Чен Ын с большим уважением относится к охоте в своей стране. В нашей стране тоже к этому относятся с уважением. Это целая культура», — отметил Козлов.

Кроме того, глава Минприроды РФ передал Ким Чен Ыну документы для личного прочтения. Подарки были вручены председателю кабинета министров КНДР Паку Тхэ Соному, он пообещал передать их лично лидеру Северной Кореи.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развитие сотрудничества между России и КНДР отвечает интересам обеих стран и способствует стабилизации ситуации как на Корейском полуострове, так и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын поддерживают регулярный контакт, обмениваясь посланиями.

Ранее в Северной Корее прокомментировали начало прямого авиасообщения с Россией.

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