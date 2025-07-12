В МИД РФ оценили сотрудничество России и КНДР

Развитие сотрудничества между России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе второго раунда российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел в Вонсане.

По его словам, последовательное развитие отношений РФ и КНДР отвечает интересам обоих стран и способствует стабилизации ситуации как на Корейском полуострове, так и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают поддерживать регулярный контакт, обмениваясь посланиями.

Такой формат общения сохраняется и прерывать его никто не планирует. Также Лавров подтвердил, что личная встреча между Путиным и Кимом Чен Ыном в будущем обязательно состоится — стороны лишь должны согласовать удобные дату и место, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на пресс-конференции в Вонсане.

Ранее Лавров заявил, что Россия не возражает против помощи КНДР в зоне СВО.