На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили сотрудничество России и КНДР

Лавров: партнерство РФ и КНДР способствует стабилизации на Корейском полуострове
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Развитие сотрудничества между России и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе второго раунда российско-корейского стратегического диалога на уровне министров иностранных дел в Вонсане.

По его словам, последовательное развитие отношений РФ и КНДР отвечает интересам обоих стран и способствует стабилизации ситуации как на Корейском полуострове, так и в регионе Северо-Восточной Азии в целом.

Лавров также напомнил, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают поддерживать регулярный контакт, обмениваясь посланиями.

Такой формат общения сохраняется и прерывать его никто не планирует. Также Лавров подтвердил, что личная встреча между Путиным и Кимом Чен Ыном в будущем обязательно состоится — стороны лишь должны согласовать удобные дату и место, констатировал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на пресс-конференции в Вонсане.

Ранее Лавров заявил, что Россия не возражает против помощи КНДР в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами