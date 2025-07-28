Постпред РФ в Вене: вывоз излишков обогащенного урана из Ирана можно обсуждать

Вывоз излишков обогащенного урана из Ирана поддается переговорным решениям. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Все это вполне поддается переговорным решениям. Для этого нужно только одно: чтобы Соединенные Штаты отказались от своей идеологизированной и несерьезной позиции, своего требования о нулевой степени обогащения», — отметил он.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после нанесения ударов США по ядерной инфраструктуре, однако власти исламской республики не намерены отказываться от этой деятельности.

19 июля Меджлис Ирана сообщил, что Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или приступить к обогащению урана до показателей более 60%, если санкции против страны продолжатся.

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».