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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Меджлис: Иран выйдет из ДНЯО и начнет обогащать уран в случае дальнейших санкций
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или приступить к обогащению урана до показателей более 60%, если санкции против республики продолжатся. Об этом сообщает Меджлис Ирана, передает ТАСС.

Телеканал NBC сообщал, что только один из трех ядерных объектов Ирана, которые подверглись бомбардировке США в июне, был полностью уничтожен, остальные пострадали «не так сильно», что дает Тегерану возобновить ядерные исследования.

До этого тот же телеканал отмечал, что в США обсуждается возможность нанести дополнительные удары по двум менее поврежденным ядерным объектам Ирана, если Тегеран не согласится возобновить переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа по ядерной сделке.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом».

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