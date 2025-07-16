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Верховный лидер Ирана пригрозил противникам «более сильным ударом»

Хаменеи: Иран может нанести более сильный удар по своим противникам
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Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Иран способен нанести свои противникам «более сильный удар», чем во время конфликта с Израилем. Об этом заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает Reuters.

Кроме того, Хаменеи отметил, что Иран готов ответить на любое новое военное нападение со стороны противников Тегерана.

В начале июля президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Израиль в попытке покушения на него. При этом ранее в Израиле неоднократно говорили о готовности устранить другого человека — верховного лидера Исламской Республики аятоллу Али Хаменеи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее в Иране заявили, что атаки на ядерные объекты нарушали договор о нераспространении.

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