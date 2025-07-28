Орбан прокомментировал результаты торговых переговоров США с Евросоюзом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп «съел на завтрак» председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

«Дональд Трамп не достиг соглашения с Урсулой фон дер Ляйен, а, скорее, съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак», — заявил Орбан в ходе прямой трансляции в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которую проводил представитель его партии.

По словам Орбана, условия торгового соглашения между США с Евросоюзом значительно хуже тех, что были прописаны в соглашении с Великобританией.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что глава фон дер Ляйен на встрече с Трампом по обсуждению торговой сделки выглядела «как прогулявшая урок школьница».

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо заявил, что Европа по итогам торговой сделки оказалась еще более зависимой от Вашингтона, чем ранее. По его мнению, Евросоюз все больше и больше теряет суверенитет и самостоятельность политики.

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Ранее Лавров предрек проблемы для Европы из-за торговой сделки с США.