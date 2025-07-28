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Лавров предрек проблемы для Европы из-за торговой сделки с США

Лавров: сделка между США и ЕС приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Торговая сделка между США и Европейским союзом приведет к дальнейшей деиндустриализации Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Он отметил, что теперь энергоносители из США будут значительно дороже, чем российские. По мнению дипломата, такой подход приведет к деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из континента в США, что очень сильно ударит по европейской промышленности и сельскому хозяйству.

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой.

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