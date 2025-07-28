Фон дер Ляйен сравнили с прогулявшей урок школьницей

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом США Дональдом Трампом по обсуждению торговой сделки ЕС и Соединенных Штатов выглядела «как прогулявшая урок школьница». Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Вчерашние торговые переговоры между США и ЕС завершились практически полностью на условиях Трампа. Урсула фон дер Ляйен сидела перед ним (Трампом. — «Газета.Ru») как прогулявшая урок школьница — не хватало только пресловутого «папочки» в ее заискивающей риторике», — подчеркнул он.

Как отметил Косачев, после заключения сделки ЕС и США по торговле остается рад вопросов. К примеру, выдержит ли конкуренцию на американском рынке европейская продукция с пошлинами США в 15%?

В каких объемах и какого качества ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд? А также на каких условиях и в какие отрасли ЕС инвестирует в американскую экономику $600 млрд?

От ответов на эти ключевые вопросы во многом зависит будущее европейской интеграции, указал Косачев.

27 июля президент Соединенных Штатов на встрече с главой Еврокомиссии в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Марин Ле Пен назвала сделку ЕС и США «капитуляцией» Франции.