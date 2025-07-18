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Владимирский губернатор пригласил Путина осмотреть древнюю икону

Губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть икону после 100 лет реставрации
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о реставрации иконы, связанной с именем князя Андрея Боголюбского, которая на протяжении столетия находилась в процессе восстановления, а теперь экспонируется во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Он также предложил президенту осмотреть эту реликвию, пишет РИА Новости.

«К 2024 году закончили реставрацию. Сейчас она находится в саркофаге во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике во Владимире. Если когда-то у вас будет возможность посмотреть на эту реликвию… Потому что в каком состоянии она была, и сейчас, — реставраторы сделали, в общем-то, чудо», — сообщил Авдеев.

Он уточнил, что икона полноразмерная, ее высота составляет 185 сантиметров, а датируется она 1155 годом.

До этого на встрече с президентом Авдеев упомянул князя Андрея Боголюбского, напомнив о том, что тот сжег Киев за то, что, по его мнению, «град сей сеял рознь между российскими землями».

Ранее в Успенский собор Кремля после реставрации вернули икону «Страшный суд».

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