Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению

Лавров пошутил о семейном положении в ходе общения со студентами в Армении

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Российско-Армянском университете в Ереване разрядил обстановку юмористической репликой о семейном положении, вызвав смех и аплодисменты зала. Его слова передает ТАСС.

Министр прибыл в Армению с рабочим визитом, в рамках которого провел переговоры с руководством республики и пообщался со студентами и преподавателями.

Во время сессии вопросов модератор попросила участников представиться, назвав имя, место учебы или работы, а также специальность.

«Семейное положение не надо говорить — не будем время терять. Просто задавайте вопросы!» — добавил Лавров, улыбаясь.

Шутка мгновенно развеселила аудиторию. Ректор университета Эдвард Сандоян подхватил тему: «Девочки у нас симпатичные, семейное положение актуально — это стоит упомянуть!».

«Тогда сразу называйте адрес, зачем ограничиваться семейным положением?» — сказал российский дипломат, что вновь вызвало смех в зале.

Лавров также заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Ранее Лавров сообщил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению.