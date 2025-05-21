На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров пошутил на тему семейного положения во время визита в Армению

Лавров пошутил о семейном положении в ходе общения со студентами в Армении
close
Maxim Shemetov/Pool/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Российско-Армянском университете в Ереване разрядил обстановку юмористической репликой о семейном положении, вызвав смех и аплодисменты зала. Его слова передает ТАСС.

Министр прибыл в Армению с рабочим визитом, в рамках которого провел переговоры с руководством республики и пообщался со студентами и преподавателями.

Во время сессии вопросов модератор попросила участников представиться, назвав имя, место учебы или работы, а также специальность.

«Семейное положение не надо говорить — не будем время терять. Просто задавайте вопросы!» — добавил Лавров, улыбаясь.

Шутка мгновенно развеселила аудиторию. Ректор университета Эдвард Сандоян подхватил тему: «Девочки у нас симпатичные, семейное положение актуально — это стоит упомянуть!».

«Тогда сразу называйте адрес, зачем ограничиваться семейным положением?» — сказал российский дипломат, что вновь вызвало смех в зале.

Лавров также заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.

Ранее Лавров сообщил об урегулировании вопросов с поставками оружия в Армению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами