В Кремле заявили о предпочтении Путина общаться с людьми напрямую

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин остается самим собой и всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. Так он прокомментировал поздравление главы государства моряков в День Военно-морского флота (ВМФ).

«Это действительно не на камеру, это и не предназначалось для камеры, просто Путин остается самим собой. Путин, собственно, вы знаете, что он всегда предпочитает напрямую общаться с людьми. И, конечно, он не мог не поздравить моряка в День Военно-морского флота», — сказал пресс-секретарь.

27 июля Путин поздравил матросов и офицеров с Днем ВМФ. Президент отметил, что со времен правления Петра I флот всегда был гордостью России и военные моряки заслуженно пользуются уважением и почетом у народа. Он подчеркнул, что моряки — всегда за Родину и честь. Их мужество, знания, честность, прямота и товарищество закалены в суровых условиях морской службы, где царит особая культура, основанная на глубокой, искренней любви к Отечеству.

В этот же день российский лидер по видеоконференцсвязи проверил ход маневров в рамках учений Военно-морского флота РФ, получивших название «Июльский шторм». По его словам, ключевая задача этих тренировок заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря.

Ранее Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович».