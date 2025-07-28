Песков ответил, есть ли в графике Путина разговор с Эрдоганом

Песков: в настоящий момент переговоры Путина с Эрдоганом не запланированы

Переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на данный момент не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока в графике [Путина] нет разговора с президентом Эрдоганом, но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считанные часы...» — сказал представитель Кремля.

По его словам, переговоры смогут состояться оперативно, как только возникнет необходимость. Песков отметил, что пока есть только «политическая воля», заявленная президентом Турции.

25 июля Эрдоган сообщил о планах обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. С каждым из лидеров Эрдоган намерен провести телефонный разговор в рамках подготовки к встрече.

В середине июля Путин в телефонном разговоре с Эрдоганом подтвердил стремление Москвы урегулировать конфликт с Украиной дипломатическим путем.

Ранее сообщалось, что Эрдоган следит за ситуацией вокруг переговоров России и Украины.