Астролог Зараев: август будет последним месяцем для Зеленского у власти

Август станет последним месяцем украинского лидера Владимира Зеленского у власти, 11 числа его карьера может быть «аннулирована». Об этом Life.ru заявил астролог Александр Зараев.

«Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg писало, что Владимир Зеленский должен лишить власти ряд «друзей» после скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ на фронте.

Ранее Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой.