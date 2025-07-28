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Астролог назвал точную дату краха режима Зеленского

Астролог Зараев: август будет последним месяцем для Зеленского у власти
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Август станет последним месяцем украинского лидера Владимира Зеленского у власти, 11 числа его карьера может быть «аннулирована». Об этом Life.ru заявил астролог Александр Зараев.

«Я думаю, что август — это последний месяц поддержки Зеленского и полностью его карьера может быть аннулирована после 11-го числа. То есть 11-го числа будет вновь директный Меркурий — и эти авгиевы конюшни, которые в первой декаде будут разгребаться, закончатся уже во второй декаде», — отметил он.

До этого агентство Bloomberg писало, что Владимир Зеленский должен лишить власти ряд «друзей» после скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

В свою очередь, британский аналитик Александр Меркурис говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ на фронте.

Ранее Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой.

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