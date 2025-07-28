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В Британии заявили, что Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ

Меркурис: Зеленский может пожертвовать позициями ВСУ, чтобы сохранить власть
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ на фронте. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Если Зеленскому придется пожертвовать важными позициями украинской армии <..>, чтобы удержать русских вдали от Киева хотя бы пару недель или месяцев, он сделает это», — подчеркнул он.

Реальная цель украинского лидера в конфликте с Россией на сегодняшний день, считает аналитик, состоит в сохранении своего контроля над Украиной.

До этого агентство Bloomberg писало, что Зеленскому пора подумать о перестановке в узком кругу его советников, которые фактически управляют Украиной с 2022 года.

Советники, как отмечалось, «не сослужили ему добрую службу» вне зависимости от их позиции по вопросу ограничения полномочий антикоррупционных органов Украины.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.

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