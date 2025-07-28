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Медведчук назвал Зеленского загнанной в угол крысой

Медведчук: Зеленский стал загнанной в угол крысой, поссорившись с Западом
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РИА Новости

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте «Другая Украина», назвал президента Украины Владимира Зеленского «загнанной в угол крысой» после ссоры с Россией и коллективным Западом.

«Зеленский представляет из себя загнанную в угол испуганную крысу. Он ухитрился поссориться как с Россией, так и с коллективным Западом. Он еще надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно», — отметил Медведчук.

Он уточнил, что Зеленский еще надеется «всех обмануть» и вернуть «вчерашний день». Однако Медведчук добавил, что не считает это возможным.

Он пояснил, что причиной политического тупика Зеленского «ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость».

Медведчук также объяснил противостояние с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), заявив, что Зеленский «уничтожает любую силу, ветвь власти, с которой он не может договорится».

До этого Медведчук заявлял, что послом Украины в США может стать «вороватая мышь» Ольга Стефанишина.

Ранее Зеленский объявил о назначении 16 послов Украины.

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