В СМИ заявили, что Зеленскому стоит лишить власти ряд «друзей»

Bloomberg: Зеленский должен лишить власти «друзей» после скандала с НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский должен лишить власти ряд «друзей» после скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По словам колумниста, мотивы украинских властей принять меры против антикоррупционных ведомств были ясны. Киев перешел к решительным шагам после обвинений в коррупции в адрес бывшего министра национального единства и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, а также информации о подготовке правоохранителями производства по совладельцу студии «Квартал 95» Тимуру Миндичу.

«Эти события выявили действительность коррупции военного времени ... и ее проникновение на самые высокие уровни. Самое время навести порядок и, если это означает отказ от его (Зеленского. — «Газета.Ru») самых близких друзей», — отметил колумнист.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис говорил, что украинский лидер Владимир Зеленский ради власти может пожертвовать позициями ВСУ на фронте.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.