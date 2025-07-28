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Медведев заявил, что Трамп «размазал Европу» торговой сделкой

Медведев: сделка Трампа с ЕС перенаправит поток инвестиций из Европы в США
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Ken Cedeno/Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, несмотря на свою крайнюю противоречивость в  высказываниях и поступках, Трамп последователен в том, что «жестко продавливает экономические интересы своей  страны».

Политик отметил, что торговая сделка США с ЕС «полностью унизительна для  европейцев», поскольку выгодна только Соединенным Штатам. Эта сделка снимает защиту европейского рынка, обнуляет пошлины для  американских товаров, создает крупные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах союза на  оплату дорогих энергоносителей из США, а также перенаправляет мощный поток инвестиций из европейских государств за океан.

Медведев также упомянул, что эта сделка явно носит антироссийский характер, запрещая покупать российскую нефть и газ.

Ранее эксперты предрекли ЕС потери из-за торговой сделки с США.

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