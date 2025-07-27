В США назвали новый срок реализации плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Могут потребоваться годы на то, чтобы воплотить план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Фред Флейц в интервью телеканалу Fox News.

Он выразил уверенность, что Трамп сможет остановить украинский конфликт.

«Это лишь первые шесть месяцев президентства Трампа. На решение этой проблемы может уйти несколько лет», — сказал Флейц.

Накануне издание Steigan написало, что попытки Трампа стать посредником в конфликте России и Украины не дали нужных результатов. Автор статьи отмечает, что изменение риторики американского лидера в отношении РФ вызвано разочарованием из-за нежелания Москвы вести переговоры с Киевом на условиях Запада, подразумевающих прекращение огня как первоначального требования для диалога. Очевидно, что российские власти не согласятся на это без гарантий устранения более глубоких причин конфликта, добавил журналист.

Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Венгрии рассказали, при каком условии Трамп добился бы большего по Украине.