Лукашенко заявил, что поговорил с Путиным по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье, 27 июля, поговорил с главой РФ Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По данным канала, белорусский лидер сообщил об этом телефонном разговоре в ходе встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором. Он также передал привет от Путина российскому послу в Белоруссии Борису Грызлову.

25 июля белорусское агентство БелТА сообщало, что Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. Название издания и имя журналиста, который работал с белорусским лидером, не раскрывается в целях большего интереса к эксклюзивному материалу.

В ходе интервью были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегилирования на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии, подробности о начале СВО РФ, изменение плана белорусско-российских учений «Запад-2025», разговоры Лукашенко с представителями США о ядерном оружии РФ как факторе сдерживания, а также философский и практический взгляды Лукашенко на суверенитет и безопасность страны и его мысли о преемнике.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи с крушением Ан-24 в Тынде.