Медведев заявил об «унизительной» для европейцев сделке с США

Медведев: сделка Трампа с ЕС выгодна только США и унизительна для европейцев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале сделку между США и ЕС.

«Сделка» с Евросоюзом... полностью унизительна для европейцев, поскольку выгодна только США — она снимает защиту европейского рынка, обнуляя пошлины для американских товаров», — отметил Медведев.

Он пояснил, что из-за соглашения Вашингтона и Брюсселя промышленность и сельское хозяйство стран ЕС понесут огромные расходы, деньги пойдут на оплату дорогих американских носителей.

До этого газета The New York Times, детализируя итоги сделки Вашингтона и Брюсселя, писала, что США в рамках торговой сделки с Европейским союзом не отменят пошлины в 50% на сталь и алюминий, но в перспективе тарифы на эти товары могут снизить.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились об «огромной сделке». По его словам, европейцы откроют свои рынки для торговли с США c нулевой тарифной ставкой, при этом Евросоюз приобретет у Штатов энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику. Это позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин, однако Вашингтон с 1 августа введет тарифы в 15%, на большую часть европейского импорта.

Ранее Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США.