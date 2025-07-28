В США раскрыли детали торговой сделки с Европой

NYT: сделка США и ЕС не подразумевает отмену пошлин на сталь и алюминий

США в рамках торговой сделки с Европейским союзом не отменят пошлины в 50% на сталь и алюминий, но в перспективе тарифы на эти товары могут снизить. Об этом пишет газета The New York Times, детализируя итоги сделки Вашингтона и Брюсселя.

«50-процентная пошлина, которую администрация Трампа ввела на сталь и алюминий на глобальном уровне, не является частью сделки», — говорится в сообщении издания.

27 июля президент Соединенных Штатов на встрече с главой Еврокомиссии в Шотландии заявил, что США и Европейский союз договорились о торговой сделке. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

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