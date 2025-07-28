Стартовали переговоры Таиланда и Камбоджи

В Малайзии стартовали переговоры между исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем и главой кабмина Камбоджи Хун Манетом по урегулированию конфликта. Об этом пишет малазийское агентство Bernama.

По информации издания, встреча проходит в городе Путраджайя.

О переговорах между сторонами стало известно накануне. Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан рассказал Bernama, что обе стороны заявили, что рассматривают для переговоров только Малайзию, поскольку всецело доверяют представителям этой страны.

25 июля сообщалось, что Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН обсудит эскалацию в Юго-Восточной Азии.