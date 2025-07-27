Стало известно о переговорах Тайланда и Камбоджи

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай и его коллега из Камбоджи Хун Манет прибудут 28 июля в Малайзию на переговоры. Об этом пишет малазийское агентство Bernama, ссылаясь на министра иностранных дел страны Мохамада Хасана.

«Таиланд и Камбоджа согласились на посредничество Малайзии в переговорах в рамках усилий по разрешению пограничного конфликта между ними. Премьер-министр Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Пхумтхам Вечайчай прибудут в Куала-Лумпур в понедельник вечером»‎, — сказал глава ведомства.

По словам Хасана, оба чиновника заявили, что рассматривают для переговоров только Малайзию, поскольку всецело доверяют представителям этой страны. Стороны Камбоджы и Тайланда прибудут в Куала-Лумпур вечером в понедельник, 28 июля, добавил глава МИД Малайзии.

25 июля сообщалось, что Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН обсудит эскалацию в Юго-Восточной Азии.