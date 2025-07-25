Совет безопасности ООН обсудит эскалацию в Юго-Восточной Азии

Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в пятницу, 25 июля, проведет экстренное заседание в связи с эскалацией на границе Таиланда и Камбоджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

«Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание в связи со столкновениями в Таиланде и Камбодже», — говорится в публикации.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджией начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджией происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее сообщалось, что Таиланд планирует применить тяжелое вооружение против Камбоджи.