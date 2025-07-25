Таиланд согласен на посредничество одной страны в решении конфликта с Камбоджей

Таиланд согласен на посредничество Малайзии в решении конфликта с Камбоджей. Об этом сообщает МИД Таиланда, передает РИА Новости.

Таиланд и Камбоджа второй день обмениваются ударами на границе. Ночью камбоджийские военные атаковали территорию соседнего королевства тяжелой артиллерией и системами залпового огня «Град», Бангкок ответил и попытался захватить один из приграничных храмов. МИД Камбоджи созвал экстренное совещание с участием зарубежных послов для поиска решений кризиса. При этом и.о. премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай уже предупредил, что обострение может перерасти в войну.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН обсудит эскалацию в Юго-Восточной Азии.