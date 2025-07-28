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СМИ заявили, что Германия планирует ударить по Москве

MWM: Германия планирует наносить удары по Москве ракетами Tomahawk США
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Markus Schreiber/AP

Германия намерена получить американские крылатые ракеты Tomahawk и установки Typhon с целью, предположительно, ударов вглубь России, в том числе и по Москве. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk варианта Block IV в 1600 километров позволяет подразделениям пусковых установок Typhon наносить удары по целям в Москве с территории Германии; Россия считается основной целью такого плана закупок», — говорится в сообщении.

До этого старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявлял, что милитаризованная Германия может «размяться» на Польше до «войны с Россией».

Кроме того, по словам Оленченко, увеличение контингента войск НАТО в Литве может означать подготовку потенциального удара по России. Эксперт напомнил, что оттуда «прямой выход на Калининградскую область».

В свою очередь, на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью сообщил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.

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