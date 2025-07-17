В НАТО пригрозили стереть с лица земли Калининградскую область

Страны НАТО обладают всеми возможностями, чтобы уничтожить Калининградскую область России. С таким заявлением выступил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью, пишет Defense News.

Военный выступил на конференции в немецком Висбадене, где анонсировал реализацию армией США и союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, который подразумевает усиление военно-промышленного потенциала в рамках альянса. Речь идет о якобы «российской угрозе», и страны НАТО планируют активизировать усилия по разработке общих стандартов баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем.

Донахью заявил, что Калининградская область РФ окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и союзники обладают возможностями «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». По его словам, это уже «спланировано» и «разработано».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Он пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.