Эксперт заявил, что Германия может «размяться» на Польше перед войной с Россией

Милитаризованная Германия может «размяться» на Польше до «войны с Россией». С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«К той же Варшаве у Берлина есть серьезные претензии, поскольку нынешнее польское северное побережье — бывшая немецкая территория. То есть я не исключаю, что для разминки, как говорится, прежде чем воевать с Россией, немцы потребуют что-то от поляков», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Оленченко, увеличение контингента войск НАТО в Литве может означать подготовку потенциального удара по России. Эксперт напомнил, что оттуда «прямой выход на Калининградскую область».

До этого в выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

Ранее в России предупредили, что удар по Калининградской области приведет к третьей мировой.