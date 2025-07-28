На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что можно ожидать окончания конфликта на Украине уже в этом году

Аналитик Джилл: конфликт может завершиться в этом году из-за слабости Украины
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Ослабление власти украинского лидера Владимира Зеленского и продолжающее наступление ВС России на фронте позволяют говорить об окончании конфликта на Украине уже в этом году. Об этом ТАСС заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

«Продолжающееся продвижение России на поле боя в сочетании с ослаблением власти Зеленского на Украине и желанием Трампа завершить конфликт путем долгосрочного решения позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года, но не раньше», — подчеркнул он.

Как отметил Джилл, так называемая «коалиция желающих» предоставлять дальнейшую военную и финансовую помощь Украине ослабевает, а на Западе уже признают Зеленский потерял контроль над ситуацией внутри страны.

До этого британская газета Financial Times писала, что в странах Запада сильно разочаровались Зеленским из-за его действий против антикоррупционных ведомств Украины.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами