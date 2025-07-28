Аналитик Джилл: конфликт может завершиться в этом году из-за слабости Украины

Ослабление власти украинского лидера Владимира Зеленского и продолжающее наступление ВС России на фронте позволяют говорить об окончании конфликта на Украине уже в этом году. Об этом ТАСС заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл.

«Продолжающееся продвижение России на поле боя в сочетании с ослаблением власти Зеленского на Украине и желанием Трампа завершить конфликт путем долгосрочного решения позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года, но не раньше», — подчеркнул он.

Как отметил Джилл, так называемая «коалиция желающих» предоставлять дальнейшую военную и финансовую помощь Украине ослабевает, а на Западе уже признают Зеленский потерял контроль над ситуацией внутри страны.

До этого британская газета Financial Times писала, что в странах Запада сильно разочаровались Зеленским из-за его действий против антикоррупционных ведомств Украины.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.